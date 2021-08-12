В Черновцах поезд насмерть сбил мужчину
В Черновцах 12 августа на станции "Черновцы-Южная" поезд сбил насмерть мужчину, который внезапно выбежал на железнодорожный путь
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции области.
"В полицию поступило сообщение диспетчера скорой медицинской помощи о наезде поезда на человека. Правоохранители установили, в пределах станции "Черновцы-Южная", машинист локомотив допустил наезд на мужчину, который внезапно выбежал на железнодорожные пути", - говорится в сообщении.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего.
Напомним, на днях в Одесской области электричка насмерть переехала мужчину.
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