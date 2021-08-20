Искали две недели: в Николаеве от голода умерла профессор медицины

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В Николаеве нашли мертвой 85-летнюю женщину, которую искали две недели

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание "Корабелов.Инфо".

Погибшей оказалась Тамара Лыкова – бывшая заведующая терапевтического отделения больницы в Корабельном районе города и профессор медицины.

Более двух недель полиция и родные искали ее. К сожалению, женщина погибла. Врача, которая страдала потерей памяти, нашли на прошлой неделе возле водоканала в поселке Галицинове.

"Нашли в лесу очень истощенной. Предполагают, что она умерла от голода. Узнали только по одежде. 14 августа Тамару Ефимовну похоронили", - сообщили местные жители.

Напомним, недавно на Кировоградщине в колодце нашли мертвую девушку.