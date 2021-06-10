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10 июня 2021, 14:11 43

На Волыни из-за аварии без газа остались жители пяти сел

10 июня 2021, 14:11 43
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Фото: Facebook
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В Волынской области авария на газопроводе привела к временному прекращению газоснабжения в пяти населенных пунктов района

Как передает RegioNews, об этом сообщили в АО "Волыньгаз".

Специалисты "Волыньгаз" прекратили газоснабжение домов потребителей Дубечненской и Старовыжевской объединенных территориальных общин.

В связи с механическим повреждением межпоселкового газопровода высокого давления "Мокрое-Крымно" временно без газоснабжения населенные пункты Дубечненської ОТГ: Мокрое, Крымное и Любохини и Старовыжевской ОТГ: Смоляры и Галина Воля", - говорится в сообщении.

Восстановление газоснабжения 532 клиентам произойдет после завершения аварийно-восстановительных работ.

Ранее сообщалось, на Прикарпатье произошел взрыв на газопроводе. Вблизи села Клузов взорвалась труба высокого давления "Уренгой-Помары-Ужгород", поставляющая газ в Европу и проходящая вблизи поселка.

газ население Волынь авария ремонт

 
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