На Волыни из-за аварии без газа остались жители пяти сел
В Волынской области авария на газопроводе привела к временному прекращению газоснабжения в пяти населенных пунктов района
Как передает RegioNews, об этом сообщили в АО "Волыньгаз".
Специалисты "Волыньгаз" прекратили газоснабжение домов потребителей Дубечненской и Старовыжевской объединенных территориальных общин.
В связи с механическим повреждением межпоселкового газопровода высокого давления "Мокрое-Крымно" временно без газоснабжения населенные пункты Дубечненської ОТГ: Мокрое, Крымное и Любохини и Старовыжевской ОТГ: Смоляры и Галина Воля", - говорится в сообщении.
Восстановление газоснабжения 532 клиентам произойдет после завершения аварийно-восстановительных работ.
Ранее сообщалось, на Прикарпатье произошел взрыв на газопроводе. Вблизи села Клузов взорвалась труба высокого давления "Уренгой-Помары-Ужгород", поставляющая газ в Европу и проходящая вблизи поселка.