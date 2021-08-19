В Чернигове пенсионер пытался поджечь себя из-за отсутствия газа
В Чернигове пенсионер пытался поджечь себя под офисом областной газовой компании
Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области, он это хотел сделать из-за отключения газа, пишет RegioNews.
Мужчина возле здания газовой компании разлил горючее и угрожал поджечь себя и офис.
На место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые отобрали у мужчины спички и горючее вещество.
Как выяснила полиция, 61-летний житель Чернигова на несколько дней остался без газа из-за отключения газоснабжения в смежном доме. Поэтому он взял бензин и решил совершить самосожжение возле газовой компании.
Напомним, недавно на Волыни мужчина устроил самосожжение в авто.
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