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22 августа 2021, 12:45 13

Энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы на ремонт

22 августа 2021, 12:45 13
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Фото из открытых источников
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22 августа в 11:07 энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в средний планово-предупредительный ремонт

Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС, передает RegioNews.

Сейчас в работе находятся три энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2860 МВт. На энергоблоке №5 продолжается 114 сутки планового среднего ремонта, а на энергоблоке №6 продолжается 127 сутки планового капитального ремонта.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону, - сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, 20 августа Запорожская АЭС начала производство медицинского кислорода: отгружена первая партия.

Также два блока АЭС – Хмельницкой и Запорожской – подключили к сети после ремонта 21 августа.

АЭС Запорожье ремонт отключение радиация

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