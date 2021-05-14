В Минцифры обещают сделать украинское цифровое телевидение доступным для приграничных с Россией регионов
На заседании СНБО приняли решение об усилении сигнала цифрового ТВ по всей стране.
Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге после заседания СНБО, передает RegioNews.
По его словам, телевидение в Украине все еще остается основным каналом получения информации.
Сегодня часть украинцев на приграничных территориях не имеют возможности бесплатно смотреть телеканалы. В прошлом году произошло кодирование спутникового ТВ, а единый национальный оператор покрывает не всю страну. Чтобы продолжить смотреть украинские каналы, нужно было купить новый тюнер и оформить подписку, - заявил Федоров.
В то же время он отметил, что жители приграничных с Россией территорий особенно страдают от пропаганды.
Теперь доступ к украинским каналам будет обеспечен для жителей приграничных территорий.
Эти проблемы решает создание общенациональной цифровой сети мультиплекс МХ-7. Сегодня было принято решение создать такой мультплекс и выделить на него средства. Он предоставит доступ к минимум 12 цифровым телеканалам жителям всей страны, - добавил Федоров.
Как сообщалось, 10 мая в Кабмине рассказали о возможной блокировке телесигналов с оккупированных территорий и России. Аналогично будут работать с провайдерами кабельного телевидения и интернета.
Также известно, что на юге Херсонской области в 8 населенных пунктах вещает только российское ТВ. Телевидение сканировали по всем направлениям антенны.