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14 мая 2021, 18:50 12

В Минцифры обещают сделать украинское цифровое телевидение доступным для приграничных с Россией регионов

14 мая 2021, 18:50 12
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Будут выделены средства на создание общенациональной цифровой сети
Будут выделены средства на создание общенациональной цифровой сети
Фото из открытых источников
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На заседании СНБО приняли решение об усилении сигнала цифрового ТВ по всей стране.

Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге после заседания СНБО, передает RegioNews.

По его словам, телевидение в Украине все еще остается основным каналом получения информации.

Сегодня часть украинцев на приграничных территориях не имеют возможности бесплатно смотреть телеканалы. В прошлом году произошло кодирование спутникового ТВ, а единый национальный оператор покрывает не всю страну. Чтобы продолжить смотреть украинские каналы, нужно было купить новый тюнер и оформить подписку, - заявил Федоров.

В то же время он отметил, что жители приграничных с Россией территорий особенно страдают от пропаганды.

Теперь доступ к украинским каналам будет обеспечен для жителей приграничных территорий.

Эти проблемы решает создание общенациональной цифровой сети мультиплекс МХ-7. Сегодня было принято решение создать такой мультплекс и выделить на него средства. Он предоставит доступ к минимум 12 цифровым телеканалам жителям всей страны, - добавил Федоров.

Как сообщалось, 10 мая в Кабмине рассказали о возможной блокировке телесигналов с оккупированных территорий и России. Аналогично будут работать с провайдерами кабельного телевидения и интернета.

Также известно, что на юге Херсонской области в 8 населенных пунктах вещает только российское ТВ. Телевидение сканировали по всем направлениям антенны.

телевидение СНБО Минцифры Михаил Федоров граница

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