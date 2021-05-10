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10 мая 2021, 16:39 524

В Кабмине рассказали о возможной блокировке телесигналов с оккупированных территорий и России

10 мая 2021, 16:39 524
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Аналогично будут работать с провайдерами кабельного телевидения и интернета
Аналогично будут работать с провайдерами кабельного телевидения и интернета
Фото: radiosvoboda.org
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В Министерстве культуры и информационной политики рассматривают возможность блокирования эфирного сигнала телевидения из ОРДЛО, оккупированного Крыма и России на территории Украины.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в интервью "Радио Свобода".

По словам министра, Минкульт работает не только над заглушкой эфирного сигнала, а и с провайдерами кабельного телевидения и интернета, чтобы они не транслировали российскую пропаганду.

"Мы сейчас завершаем наработки плана мероприятий. Это, во-первых, расширение вещания нашего, особенно в территориях приграничных, расширение, собственно, "Зеонбуда", варианты, каким образом можно реагировать и противодействовать распространению сигнала из Крыма и оккупированной территории Донбасса да и самой России на украинские территории", – сказал Ткаченко.

Министр сообщил, что этот план мероприятий будет подаваться и в Кабмин, и в СНБО, для того, чтобы он "был утвержден и выглядел не как спорадические решения, а как системный подход".

Пошаговый план действий для того, чтобы, во-первых, украинское видели больше и легче, и для того, чтобы, во-вторых, российской пропаганды на этих территориях было меньше", - добавил Ткаченко.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начнет работу центр противодействия дезинформации.

ОРДЛО Кабмин телевидение Крым Минкульт

 
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