Зеленский считает, что жители оккупированного Донбасса, которые считают его российским, должны ехать в Россию

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Дом

"Еще раз: Родина или гость. Я считаю, если ты живешь на территории оккупированного Донбасса и, если ты считаешь, что "наше дело правое - нам в Россию, мы - россияне", большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет российской территорией, просто никогда. Не важно, сколько она оккупирована", - заявил он.

При этом Глава государства подчеркнул, что "никто никого выгонять не будет", это должно быть самостоятельное решение человека.

"Поэтому, я считаю, для будущего своих детей и внуков — если ты любишь Россию и всю жизнь находился на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно", - сказал Зеленский.

Он добавил, что если человек в оккупированной части Донбасса чувствует себя украинцем, то стоит остаться там, потому что Донбасс будет деоккупирован.

Напомним, что 24 июня Зеленский заявил, что намерен вынести на референдум вопрос об отделении неподконтрольного украинской власти Донбасса от Украины в случае отсутствия прогресса в урегулировании ситуации в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция), а также переговоров с США, Россией и в других альтернативных форматах.