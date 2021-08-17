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17 августа 2021, 12:54 357

Кабмин предлагает Раде запретить символику " ДНР "и"ЛНР"

17 августа 2021, 12:54 357
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров предлагает Верховной Раде запретить символику самопровозглашенных ЛНР и ДНР и оккупационных администраций России

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на правительственный законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", который обнародован на сайте парламента

Согласно законопроекту, запрещается изготовление, распространение, а также публичное использование символики и наград оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации, подразделений правоохранительных органов Украины, которые способствовали временной оккупации, а также государственных наград, ведомственных и других наград государства-агрессора, которые связанные с временной оккупацией.

При этом запрет не распространяется на случаи использования символики, связанной с временной оккупацией (при условии, что это не приводит к пропаганде деятельности государства-агрессора, оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации):

1) на документах, выданных на временно оккупированных территориях, и которые могут использоваться для обеспечения прав человека и гражданина в случаях, определенных этим законом;

2) в экспозициях музеев, тематических выставках, Музейном фонде Украины, а также библиотечных фондах на различных носителях информации;

3) в произведениях искусства;

4) в процессе научной деятельности, в том числе во время научных исследований и распространения их результатов не запрещенным законодательством Украины способом

5) в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера, используемых в образовательном процессе;

6) во время изложения или реконструкции (в частности исторической) исторических событий;

7) в частных коллекциях и частных архивных собраниях;

8) в качестве объектов антикварной торговли.

оккупанты оккупация ДНР ЛНР РФ

 
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