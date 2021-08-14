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14 августа 2021, 17:12 206

На Николаевщине пенсионерка устроила пожар во время сжигания мусора

14 августа 2021, 17:12 206
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Фото: ГСЧС
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В селе Прибужье Николаевской области 63-летняя женщина сжигала мусор во дворе, но огонь перекинулся на сухостой, в результате чего, она получила значительные ожоги тела

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Николаевской области.

Гражданка 1958 г. р. сжигала мусор и огонь перекинулся на сухостой, в результате чего женщина получила значительные ожоги тела и дыхательных путей", - говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Пожар потушили местные жители собственными силами. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Напомним, на 15 августа в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он коснется половины областей.

пожар ГСЧС медики госпитализация Николаевская область

 
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