На Николаевщине пенсионерка устроила пожар во время сжигания мусора
В селе Прибужье Николаевской области 63-летняя женщина сжигала мусор во дворе, но огонь перекинулся на сухостой, в результате чего, она получила значительные ожоги тела
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Николаевской области.
Гражданка 1958 г. р. сжигала мусор и огонь перекинулся на сухостой, в результате чего женщина получила значительные ожоги тела и дыхательных путей", - говорится в сообщении.
Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
Пожар потушили местные жители собственными силами. Подразделения ГСЧС не привлекались.
Напомним, на 15 августа в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он коснется половины областей.
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