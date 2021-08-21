В столице ночью произошел пожар во многоэтажке

Фото: ГСЧС

В Киеве в 05:47 в Голосеевском районе по улице Васильковская, 47 возник пожар во многоэтажке

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Загорелась кровля кровли пятиэтажного жилого дома на площади около 600 м кв.

Предварительно жертв и пострадавших нет. Жителей дома эвакуировали.

В 07:33 пожар удалось локализовать.

Напомним, недавно на Троещинском рынке в Деснянском районе столицы произошел пожар.