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21 августа 2021, 12:14 274

В столице ночью произошел пожар во многоэтажке

21 августа 2021, 12:14 274
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Фото: ГСЧС
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В Киеве в 05:47 в Голосеевском районе по улице Васильковская, 47 возник пожар во многоэтажке

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Загорелась кровля кровли пятиэтажного жилого дома на площади около 600 м кв.

Предварительно жертв и пострадавших нет. Жителей дома эвакуировали.

В 07:33 пожар удалось локализовать.

Напомним, недавно на Троещинском рынке в Деснянском районе столицы произошел пожар.

Украина Киев пожар ГСЧС Столица

 
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