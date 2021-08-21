В столице ночью произошел пожар во многоэтажке
В Киеве в 05:47 в Голосеевском районе по улице Васильковская, 47 возник пожар во многоэтажке
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Загорелась кровля кровли пятиэтажного жилого дома на площади около 600 м кв.
Предварительно жертв и пострадавших нет. Жителей дома эвакуировали.
В 07:33 пожар удалось локализовать.
Напомним, недавно на Троещинском рынке в Деснянском районе столицы произошел пожар.
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