В Черновицкой области 20 человек после празднования свадьбы попали в больницу с COVID-19
На Буковине после громкой свадьбы в больницу с коронавирусом попали два десятка человек
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Все больные попали в Сторожинецкую больницу. Все они были на свадьбе в селе Красноильск неделю назад. Сейчас у них лихорадка, удушье и кашель. Почти все - на кислородной дотации, их состояние средней тяжести.
"Семьями просто поступают из той ячейки и из того района. Сейчас много людей это 40-50 - летнего возраста и достаточно тяжелом состоянии", - отметили в больнице.
Напомним, что Ляшко предусматривает новую волну заболеваемости COVID-19 осенью. По его словам, единственный способ уберечь себя и близких от тяжелых последствий коронавирусной болезни – это привиться от COVID-19.
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