В Черновицкой области 20 человек после празднования свадьбы попали в больницу с COVID-19

Рixabay

На Буковине после громкой свадьбы в больницу с коронавирусом попали два десятка человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Все больные попали в Сторожинецкую больницу. Все они были на свадьбе в селе Красноильск неделю назад. Сейчас у них лихорадка, удушье и кашель. Почти все - на кислородной дотации, их состояние средней тяжести.

"Семьями просто поступают из той ячейки и из того района. Сейчас много людей это 40-50 - летнего возраста и достаточно тяжелом состоянии", - отметили в больнице.

Напомним, что Ляшко предусматривает новую волну заболеваемости COVID-19 осенью. По его словам, единственный способ уберечь себя и близких от тяжелых последствий коронавирусной болезни – это привиться от COVID-19.