В Украине - более 1,7 тыс. новых COVID-больных: в каких регионах больше всего
За сутки 20 августа в Украине зафиксировали 1 732 новых подтвержденных случая коронавируса
Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава, среди больных - 104 ребенка и 32 медработника.
За минувшие сутки госпитализировали 616 человек, выздоровели - 763, умерли - 38.
Всего сделали около 55 тысяч тестов разными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.
Напомним, ранее сообщалось, что Ляшко предусматривает новую волну заболеваемости COVID-19 осенью.
Также стало известно, что контроль за соблюдением противоэпидемических мер против COVID-19 усилят во всех регионах Украины.
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