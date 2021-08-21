В Украине - более 1,7 тыс. новых COVID-больных: в каких регионах больше всего

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За сутки 20 августа в Украине зафиксировали 1 732 новых подтвержденных случая коронавируса

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава, среди больных - 104 ребенка и 32 медработника.

За минувшие сутки госпитализировали 616 человек, выздоровели - 763, умерли - 38.

Всего сделали около 55 тысяч тестов разными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.

Напомним, ранее сообщалось, что Ляшко предусматривает новую волну заболеваемости COVID-19 осенью.

Также стало известно, что контроль за соблюдением противоэпидемических мер против COVID-19 усилят во всех регионах Украины.