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21 августа 2021, 10:33 4

В Украине - более 1,7 тыс. новых COVID-больных: в каких регионах больше всего

21 августа 2021, 10:33 4
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Рixabay
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За сутки 20 августа в Украине зафиксировали 1 732 новых подтвержденных случая коронавируса

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава, среди больных - 104 ребенка и 32 медработника.

За минувшие сутки госпитализировали 616 человек, выздоровели - 763, умерли - 38.

Всего сделали около 55 тысяч тестов разными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.

Напомним, ранее сообщалось, что Ляшко предусматривает новую волну заболеваемости COVID-19 осенью.

Также стало известно, что контроль за соблюдением противоэпидемических мер против COVID-19 усилят во всех регионах Украины.

коронавирус Украина карантин болезнь Минздрав

 
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