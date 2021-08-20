Вспышка COVID-19 в "Молодой гвардии": количество инфицированных увеличилось

Фото из открытых источников

За минувшие сутки, 19 августа, в детском центре "Молодая гвардия" обнаружили еще 11 инфицированных детей и педагогов-организаторов дружины "Зоряна", инфицированных COVID-19

Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"По состоянию на 20 августа в детском центре "Молодая гвардия" зарегистрирован 71 случай инфицирований коронавирусом в лагере "Звездный", в том числе 11 педагогов-организаторов", - отметила спикер департамента ОГА Людмила Мельничук.

По словам директора Государственного учреждения "Одесский областной лабораторный центр по контролю и профилактике болезней МОЗ Украины” Виталия Гончарова, течение болезни у пациентов – средней тяжести, ситуация в центре "Молодая гвардия" под контролем.

Напомним, что 16 августа в лагере была зафиксирована вспышка коронавируса. Болезнь обнаружили у 42 детей.

Впоследствии стало известно, что из-за коронавируса в "Молодой гвардии" у троих детей диагностировали осложнения.