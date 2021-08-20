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20 августа 2021, 14:54 57

В Минздраве рассказали, могут ли жители оккупированных территорий получить прививки

20 августа 2021, 14:54 57
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Фото: из открытых источников
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Украинцы, которые проживают на временно оккупированных территориях могут получить COVID-вакцину в любом из пунктов прививки на подконтрольной правительству Украины территории

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что получить прививку можно предварительно записавшись с помощью чата на сайте Минздрава или по номеру контакт-центра Министерства здравоохранения по вопросам противодействия COVID-19: +38 0 800 60 20 19.

Чтобы пересечь линию разграничения с временно оккупированных территорий и получить прививку от COVID-19 не нужно проходить самоизоляцию. Для этого стоит получить приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором.

Полученный идентификатор нужно будет предоставить во время пересечения КПВВ.

Напомним, Украина пока не планирует закрывать границу из-за штамма "Дельта".

Минздрав вакцинация ОРДЛО Донбасс прививка

 
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