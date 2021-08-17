В Полтаве успешно осуществили тестовое поднятие крупнейшего в области государственного флага

Фото: сайт Полтавской ОГА

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы Полтавской ОГА.

Отмечается, что в Полтаве устанавливают самый большой флаг в области в рамках президентской программы "Большое строительство".

"Это 50-метровое сооружение в сквере Памяти Героев Украины, государственный флаг, который олицетворяет в себе силу и величие Украины. Высота флагштока составляет 50 метров, а размер полотна – 12 на 8 метров. Официально флаг замаячит к 30-летию Независимости", - говорится в сообщении.

Председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов призвал граждан приходить в сквер Героев Украины в городе, "чтобы вместе разделить гордость за наш флаг и наше независимое государство".

Он добавил, что в будущем у флага будут проводить торжественные мероприятия, а жители и гости города просто смогут там отдыхать. Также, по его словам, территория вокруг него будет инклюзивная: везде будет уложена тактильная плитка с указателями.

Отмечается, что поднятие флага на новом флагштоке состоится ко Дню Государственного Флага Украины в 08:20.

Напомним, ранее сообщалось, что в День Независимости в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и салютом.