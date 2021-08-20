В Херсоне упал самый большой флагшток за 8 миллионов и разбил Lexus

Фото: most.ks.ua

В Херсоне упал самый большой флагшток области, который устанавливали к празднованию 30-летия независимости Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание most.ks.ua.

Гигантский флагшток, который областные власти устанавливали в Парке Славы, по заданию Офиса Президента, упал", - говорится в сообщении.

Флагшток, высота которого 70 метров и который стоит около 8 миллионов гривен, установили неизвестные спонсоры.

Конструкция рухнула на припаркованный "Lexus", и проломила ему крышу.

Флаг планировали торжественно открыть 23 августа. Это должен был быть самый большой флагшток области.

Напомним, в Полтаве успешно осуществили тестовое поднятие крупнейшего в области государственного флага.