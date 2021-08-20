В Херсоне упал самый большой флагшток за 8 миллионов и разбил Lexus
В Херсоне упал самый большой флагшток области, который устанавливали к празднованию 30-летия независимости Украины
Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание most.ks.ua.
Гигантский флагшток, который областные власти устанавливали в Парке Славы, по заданию Офиса Президента, упал", - говорится в сообщении.
Флагшток, высота которого 70 метров и который стоит около 8 миллионов гривен, установили неизвестные спонсоры.
Конструкция рухнула на припаркованный "Lexus", и проломила ему крышу.
Флаг планировали торжественно открыть 23 августа. Это должен был быть самый большой флагшток области.
Напомним, в Полтаве успешно осуществили тестовое поднятие крупнейшего в области государственного флага.
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