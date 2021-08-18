Репетиция парада в Киеве парализовала движение транспорта

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В центре Киева, где сегодня проходит первая репетиция военного парада ко Дню Независимости, из-за перекрытых улиц возникли пробки на дорогах

Как пишет RegioNews, о сложной ситуации с передвижением автотранспорта свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Военная техника движется в сторону Майдана несколькими колоннами, из-за чего перекрыты ряд улиц, ведущих в центр столицы.

Пробки образовались на бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, проспекте Победы (Он частично перекрыт), улицах Бассейной, Прорезной, Владимирской, Хмельницкого, Гончара, Бульварно-Кудрявской, Черновола, Довженко, Гетьмана, Воздухофлотском проспекте и многих других.

На левом берегу значительных проблем с передвижением нет - там дороги из-за репетиции парада не перекрывали.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 18 августа, в Киеве пройдут масштабные репетиции парада войск ко Дню Независимости - в связи с этим, начиная с 15:30, будет частично ограничено движение транспортных средств в центре столицы.