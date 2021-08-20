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20 августа 2021, 12:24 212

В Ужгороде новый флагшток за 6 млн грн покосился - СМИ

20 августа 2021, 12:24 212
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Фото из соцсетей
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30-метровый флагшток стоимостью более шести миллионов гривен, установленный в Ужгороде 12 августа на площади Богдана Хмельницкого, покосился

Об этом сообщают местные жители в группе Ужгород в сети Фейсбук, подкрепляя информацию соответствующими фото, на которых видно, что флагшток установлен не ровно, передает RegioNews со ссылкой на местное издание Groza.news.

Флагшток быстрыми темпами устанавливали к 30-летию Независимости Украины. Официально подняли металлическое сооружение 12 августа.

Как рассказал подрядчик Иван Куля, ужгородский флагшток имеет высоту 30 метров. Он состоит из трех труб. Изготовлен из нержавеющей стали, . На вершине уже установили малый герб Украины – тризуб. Флаг, который разместят на флагштоке, будет иметь размер 3,5 на 7 метров. Все это будет подсвечиваться.

Главный инженер строительной группы Максим Розколотько пояснил, что флагшток сначала фиксировали на арматуре фундамента, закрепили гайками.

Будем приступать к подключению оборудования к электродвигателю. Тяжелого не было ничего, но переживали, чтобы сама мачта никуда не "гульнула”, а четко шла за краном и стала на булавки, — сказал инженер при установке сооружения.

Общая масса флагштока составляет 4 тонны 800 килограммов. Изготовили флагшток в Турции. Доставляли его морем, паромом, а уже в Ужгород – грузовиком. После отгрузки монтировали на месте. Под малую стелу и под саму конструкцию флагштока ушло 71 куб. м бетона. Электричество установила Ужгородская фирма, они подводили сюда освещение, питание к флагштоку на 380 вольт.

Вокруг флагштока обустраивают также площадь. Завершить работы планируют до 23 августа. На весь проект потратили почти шесть с половиной миллионов: часть денег из городского бюджета, часть софинансировали из областного.

Как сообщалось, в Херсоне упал самый большой флагшток за 8 миллионов и разбил Lexus.

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