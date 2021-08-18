Украинцы на коленях смотрят на Россию: в Черновцах произошел скандал из-за инсталляции ко Дню Независимости

Фото: Общественное Буковина

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Общественное", на ней люди в вышиванках стоят на коленях и направляют свой взгляд на Россию.

Автор инсталляции художник Иван Салевич экспонировал свою выставку в местной галерее. Однако из-за неоднозначности директор заведения обратился в СБУ.

Из-за этого Ивана Салевича вызвали на допрос, который длился более двух часов. После этого инсталляцию все же разрешили показывать, однако с уточнением, о чем идет речь. Сам художник отметил, что его инсталляция показывает, что "большая часть украинцев не определилась со своей национальной идентичностью".

Напомним, 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили декорации к празднованию Дня Независимости на "советский" мотив. Это вызвало ряд возмущений среди украинцев. На место происшествия сразу же подтянулись представители праворадикальных организаций и требовали объяснений относительно появления инсталляции.

Через некоторое время во время демонтажа "советской" инсталляции возникли стычки между активистами и правоохранителями. Известно, что около десяти активистов задержали и вывезли на спецтранспорте в Печерское управление полиции.

Позже Кличко заявил, что не позволит устраивать в Киеве "какой-то" 95-й Квартал".

Впоследствии организаторы скандальной инсталляции согласились, что ей не место на Аллее Героев Небесной Сотни.