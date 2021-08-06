Сорваны крыши и повалены деревья: ураган пронесся в Каменце-Подольском

Фото:vdalo.info

В Каменце-Подольском пронесся сильный ураган с дождем, который сорвал навес башни Ласк в крепости, разрушил кровли зданий, повалил деревья и электроопоры

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС в Хмельницкой области.

В результате непогоды на территории района было повалено более сотни деревьев, сорваны крыши с 5 домов и частных сооружений, а также повреждена крыша на южной браме Каменец-Подольской крепости", - говорится в сообщении.

Кроме того, у жителей города проблемы с газоснабжением на ул. Зарванской.

Ранее сообщалось, что в результате осложнения погодных условий в 8 областях Украины без света остались 440 населенных пунктов.