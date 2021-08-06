08:44  06 августа
COVID в Украине: за сутки выявили более тысячи новых случаев заражения
10:32  06 августа
На трассе Киев-Чернигов легковушка столкнулась с колонной военной техники
08:11  06 августа
Боевики на Донбассе 10 раз нарушали "тишину"
UA | RU
UA | RU
06 августа 2021, 11:09 438

Сорваны крыши и повалены деревья: ураган пронесся в Каменце-Подольском

06 августа 2021, 11:09 438
Читайте також українською мовою
Фото:vdalo.info
Читайте також
українською мовою

В Каменце-Подольском пронесся сильный ураган с дождем, который сорвал навес башни Ласк в крепости, разрушил кровли зданий, повалил деревья и электроопоры

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС в Хмельницкой области.

В результате непогоды на территории района было повалено более сотни деревьев, сорваны крыши с 5 домов и частных сооружений, а также повреждена крыша на южной браме Каменец-Подольской крепости", - говорится в сообщении.

Кроме того, у жителей города проблемы с газоснабжением на ул. Зарванской.

Ранее сообщалось, что в результате осложнения погодных условий в 8 областях Украины без света остались 440 населенных пунктов.

Хмельницкая область непогода ремонт спасатели Район

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?
Все публикации »
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram