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19 августа 2021, 15:25 22

Глава Нацполиции Одесской области подал в отставку - СМИ

19 августа 2021, 15:25 22
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Фото Facebook-страница Олега Беха
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Глава Национальной полиции в Одесской области Олег Бех подал в отставку. На эту должность могут назначить нынешнего начальника полиции Донецкой области Николая Семенишина

Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительной системе.

Да, Бех подал в отставку. Вместо него будет Семенишин, - подтвердил источник.

Издание отмечает, что Семенишин работает начальником полиции Донецкой области с сентября 2017 года. До этого возглавлял областные управления в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. В 2010 году ушел на пенсию по выслуге лет, но после Майдана вернулся в органы.

Олег Бех был назначен главой Главного управления Национальной полиции Одесской области в апреле 2019 года.

Как сообщалось, в порту Одесской области обнаружили партию наркотиков на $10 млн. Правоохранители Одесской области обнаружили в порту "Южный" 50 брикетов с кокаином в грузе с бананами.

Раньше в ДТП в Одесской области погибли трое полицейских. В результате аварии, случившейся в Белгород-Днестровском районе Одесской области, погибли трое сотрудников полиции, а еще один - травмирован.

кадры полиция отставка начальник Одесская область

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