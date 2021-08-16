В порту Одесской области обнаружили партию наркотиков на $10 млн

Фото: gp.gov.ua

Правоохранители Одесской области обнаружили в порту "Южный" 50 брикетов с кокаином в грузе с бананами. Стоимость изъятой партии ориентировочно составляет $10 млн

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Наркотик весом около 60 кг прибыл из Эквадора через контейнерный терминал одного из портовых операторов. Он был обнаружен в технологических полостях морских рефрижераторных контейнеров с грузом бананов.

Стоимость изъятой партии кокаина на "черном рынке" составляет ориентировочно 10 млн долларов.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили схемы ввоза наркотиков в Украину под видом лекарств и косметической продукции. Среднемесячные "прибыли" дельцов составляли десятки тысяч долларов.