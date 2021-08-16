В порту Одесской области обнаружили партию наркотиков на $10 млн
Правоохранители Одесской области обнаружили в порту "Южный" 50 брикетов с кокаином в грузе с бананами. Стоимость изъятой партии ориентировочно составляет $10 млн
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Наркотик весом около 60 кг прибыл из Эквадора через контейнерный терминал одного из портовых операторов. Он был обнаружен в технологических полостях морских рефрижераторных контейнеров с грузом бананов.
Стоимость изъятой партии кокаина на "черном рынке" составляет ориентировочно 10 млн долларов.
Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили схемы ввоза наркотиков в Украину под видом лекарств и косметической продукции. Среднемесячные "прибыли" дельцов составляли десятки тысяч долларов.
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