В Турции умер экс-глава полиции Днепропетровщины, - СМИ
В Турции во время отдыха умер экс-глава полиции Днепропетровщины генерал Виталий Глуховеря
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Obozrevatel.
С 1998 по 2003 годы он руководил милицией Днепропетровской области.
Сообщается, что у него оторвался тромб. Смерть наступила рано утром во вторник. Также нет данных, с кем отдыхал в Турции генерал 17 августа.
Напомним, на прошлой неделе умер народный депутат восьмого созыва Лев Подлесецкий.
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