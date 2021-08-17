В Турции умер экс-глава полиции Днепропетровщины, - СМИ

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В Турции во время отдыха умер экс-глава полиции Днепропетровщины генерал Виталий Глуховеря

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Obozrevatel.

С 1998 по 2003 годы он руководил милицией Днепропетровской области.

Сообщается, что у него оторвался тромб. Смерть наступила рано утром во вторник. Также нет данных, с кем отдыхал в Турции генерал 17 августа.

Напомним, на прошлой неделе умер народный депутат восьмого созыва Лев Подлесецкий.