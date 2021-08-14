В ДТП в Одесской области погибли трое полицейских

Фото: Нацполиция

В результате аварии, случившейся в Белгород-Днестровском районе Одесской области, погибли трое сотрудников полиции, а еще один - травмирован

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

"По предварительной информации, направленные в командировки сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря съехали на служебном автомобиле в кювет. В результате трое сотрудников полиции погибли, еще один травмирован”, - говорится в сообщении.

Среди погибших - 38-летний майор полиции Игорь Ольховский, 45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий и 26-летний капитан полиции Александр Братина.

Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают правоохранители, спасатели и медики.

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на одной из улиц Чернигова, на месте происшествия погиб майор полиции.