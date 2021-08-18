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18 августа 2021, 21:21 5370

В Киеве полиция разыскивает четырех мужчин, подозреваемых в сегодняшнем убийстве иностранца

18 августа 2021, 21:21 5370
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Фото Нацполиции
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Полиция уже разослала ориентировку всем патрулям Киева - разыскивают четырех мужчин невысокого роста, одетых во все черное

Об этом сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

Свидетели происшествия рассказали, что неизвестные набросились на прохожего, сначала жестоко избивали, а затем выстрелили в голову и живот. Какое-то время тот был в сознании, но когда приехала скорая, спасать было поздно.

По информации СМИ, убит гражданин Грузии Роберт Кипшидзе, который ранее находился в розыске как участник криминальных разборок в одном из столичных кафе. Связано ли это с убийством, неизвестно. Официальной информации от полиции очень мало.

Полиция уже разослала ориентировку всем патрулям Киева - разыскивают четырех мужчин невысокого роста, одетых во все черное. Как сообщили криминалисты, за жертвой, возможно, следили. Жители двора видели незнакомую машину, которая долго была припаркована в кустах.

Как сообщалось, сегодня в Киеве застрелили иностранца - в Днепровском районе.

подозрение иностранцы убийство полиция розыск

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