В Хмельницкой области пронесся ураган и поломал деревья на 100 га леса

Facebook

В Каменец-Подольском лесном хозяйстве в Хмельницкой области ураган изувечил деревья на более 100 га территории

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Хмельницкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"Ураган, который на днях пронесся по территории Каменец-Подольского района, задел и лесные угодья ГП "Каменец-Подольское лесное хозяйство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие этого повреждены и выломаны деревья более чем на сто гектарах в Дунаевецком и Маковском лесничествах.

Напомним, 5 августа в Каменце-Подольском пронесся сильный ураган с дождем, который сорвал навес башни Ласк в крепости, разрушил кровли зданий, повалил деревья и электроопоры.