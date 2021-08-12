В Хмельницкой области пронесся ураган и поломал деревья на 100 га леса
В Каменец-Подольском лесном хозяйстве в Хмельницкой области ураган изувечил деревья на более 100 га территории
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Хмельницкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
"Ураган, который на днях пронесся по территории Каменец-Подольского района, задел и лесные угодья ГП "Каменец-Подольское лесное хозяйство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вследствие этого повреждены и выломаны деревья более чем на сто гектарах в Дунаевецком и Маковском лесничествах.
Напомним, 5 августа в Каменце-Подольском пронесся сильный ураган с дождем, который сорвал навес башни Ласк в крепости, разрушил кровли зданий, повалил деревья и электроопоры.
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