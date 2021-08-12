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12 августа 2021, 15:42 6

В Хмельницкой области пронесся ураган и поломал деревья на 100 га леса

12 августа 2021, 15:42 6
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В Каменец-Подольском лесном хозяйстве в Хмельницкой области ураган изувечил деревья на более 100 га территории

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Хмельницкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"Ураган, который на днях пронесся по территории Каменец-Подольского района, задел и лесные угодья ГП "Каменец-Подольское лесное хозяйство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие этого повреждены и выломаны деревья более чем на сто гектарах в Дунаевецком и Маковском лесничествах.

Напомним, 5 августа в Каменце-Подольском пронесся сильный ураган с дождем, который сорвал навес башни Ласк в крепости, разрушил кровли зданий, повалил деревья и электроопоры.

погода Украина Хмельницкая область Хмельницкий Каменец-Подольский

 
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