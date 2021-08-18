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18 августа 2021, 10:04 330

В семи областях страны без света остались 138 населенных пунктов

18 августа 2021, 10:04 330
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Фото: из открытых источников
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Из-за непогоды в Украине обесточены 138 населенных пунктов в семи областях Украины, сработали системы автоматической защиты ЛЭП

Как передает RegioNews, об этом сообщают в ГСЧС Украины.

По состоянию на 7:00 18 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 138 населенных пунктов в 7 областях", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о Житомирской области - 70 населенных пунктов, Киевской - 30, Хмельницкой - 24, Черниговской - 9, Днепропетровске - 2, Черновицкой - 2 и Кировоградской - 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Вместе с тем 17-18 августа в Хмельницком в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) подтоплено 5 подвалов жилых домов и повалено 16 деревьев. Спасатели откачали более 2 тыс. куб м воды, поваленные деревья распилили и убрали.

Напомним, 17 августа в Черновицкой области мощный ураган повалил сотни деревьев на автомобильных трассах.

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