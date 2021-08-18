В семи областях страны без света остались 138 населенных пунктов
Из-за непогоды в Украине обесточены 138 населенных пунктов в семи областях Украины, сработали системы автоматической защиты ЛЭП
Как передает RegioNews, об этом сообщают в ГСЧС Украины.
По состоянию на 7:00 18 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 138 населенных пунктов в 7 областях", - говорится в сообщении.
В частности, речь идет о Житомирской области - 70 населенных пунктов, Киевской - 30, Хмельницкой - 24, Черниговской - 9, Днепропетровске - 2, Черновицкой - 2 и Кировоградской - 1.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Вместе с тем 17-18 августа в Хмельницком в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) подтоплено 5 подвалов жилых домов и повалено 16 деревьев. Спасатели откачали более 2 тыс. куб м воды, поваленные деревья распилили и убрали.
Напомним, 17 августа в Черновицкой области мощный ураган повалил сотни деревьев на автомобильных трассах.