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02 августа 2021, 08:26 1451

Во львовском парке дерево упало на молодую пару: они погибли на месте

02 августа 2021, 08:26 1451
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Фото: из открытых источников
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В Стрыйском парке Львова ураган вызвал падение дерева. Молодые парень и девушка, которые в этот момент находились под деревом погибли от многочисленных травм

Как передает RegioNews, об этом сообщает Львовский городской совет.

Отмечается, что на момент падения дерева молодые люди сидели на скамейке.

Во время урагана в Стрыйском парке упало дерево на двух человек. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте", - говорится в сообщении.

Погибшему парню было 20 лет, девушке - 18.

На месте происшествия работают все службы и выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно на Закарпатье молния попала в базу отдыха и стала причиной пожара.

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