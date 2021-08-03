На Николаевщине ураган сорвал крышу здания суда и повалил деревья на авто

Фото: ГСЧС

В Николаевской области ураганный ветер сорвал крышу здания суда и разнес по городу архивные документы. Кроме того, сильный ураган с дождем, повалил деревья и повредил припаркованные автомобили

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Первомайск-на-Буге".

Здание суда, архивы летают", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ГСЧС в Николаевской области, спасатели трижды оказывали помощь в ликвидации последствий непогоды. Они распилили и убрали ветки дерева, которое упало на автомобиль ВАЗ в Первомайском районе. Такая же ситуация произошла с авто на ул. Вознесенская, где на машину тоже упало дерево.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за осложнения погодных условий без электроснабжения остались 129 населенных пунктов в 6 областях.