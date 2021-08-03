11:59  03 августа
У Кличко рассказали, кто получит пропуска на транспорт в случае нового локдауна в Киеве
11:02  03 августа
За Шишовым велась слежка и полиция об этом знала - Белорусский дом в Украине
08:09  03 августа
Боевики били по позициям ООС вблизи шести населенных пунктов на Донбассе
UA | RU
UA | RU
03 августа 2021, 10:44 411

На Николаевщине ураган сорвал крышу здания суда и повалил деревья на авто

03 августа 2021, 10:44 411
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Николаевской области ураганный ветер сорвал крышу здания суда и разнес по городу архивные документы. Кроме того, сильный ураган с дождем, повалил деревья и повредил припаркованные автомобили

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Первомайск-на-Буге".

Здание суда, архивы летают", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ГСЧС в Николаевской области, спасатели трижды оказывали помощь в ликвидации последствий непогоды. Они распилили и убрали ветки дерева, которое упало на автомобиль ВАЗ в Первомайском районе. Такая же ситуация произошла с авто на ул. Вознесенская, где на машину тоже упало дерево.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за осложнения погодных условий без электроснабжения остались 129 населенных пунктов в 6 областях.

непогода спасатели ветер ураган ГСЧС Николаевская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Летнее днепровское обострение: "московские каникулы" Краснова-младшего и "запуск в космос" Филатова
Харьковская база партии "днепропетровских". Как Терехов помогает соседям поглощать Харьков
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram