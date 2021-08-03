На Николаевщине ураган сорвал крышу здания суда и повалил деревья на авто
В Николаевской области ураганный ветер сорвал крышу здания суда и разнес по городу архивные документы. Кроме того, сильный ураган с дождем, повалил деревья и повредил припаркованные автомобили
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Первомайск-на-Буге".
Здание суда, архивы летают", - говорится в сообщении.
Как сообщили в ГСЧС в Николаевской области, спасатели трижды оказывали помощь в ликвидации последствий непогоды. Они распилили и убрали ветки дерева, которое упало на автомобиль ВАЗ в Первомайском районе. Такая же ситуация произошла с авто на ул. Вознесенская, где на машину тоже упало дерево.
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