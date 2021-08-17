С сегодняшнего дня подорожали грузоперевозки на Укрзализныце

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Сегодня вступили в действие новые тарифы на перевозку грузов по железной дороге. Хотя ранее говорилось, что их повысят с 1 сентября. В 2022 году будет второй этап повышения

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает RegioNews.

17 августа 2021 года вступили в силу изменения в тарифы на грузовые перевозки.

Издание "Урядовый курьер" опубликовало приказ Министерства инфраструктуры Украины О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги, который 13 августа 2021 года был зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины, — говорится в сообщении.

Ранее повышение тарифов ожидалось с 1 сентября 2021 года.

В компании напомнили, что это первое повышение за последние два года. Кроме того, будут сближены классы грузов. Таким образом, начинается двухэтапный процесс поднятия тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.

Благодаря этому уже в этом году получим около 2 млрд грн дополнительных доходов, а в следующем году — еще около 10 млрд грн... Средства от указанных инициатив будут направлены на восстановление железнодорожной инфраструктуры: ремонт путей и электрификацию железной дороги, — отметил руководитель Укрзализныци Александр Камышин.

Согласно приказу Министерства инфраструктуры Украины, тариф для грузов внеклассной группы будет увеличен на 25,9%, то есть он будет установлен на ныне действующем уровне для грузов 1-го тарифного класса. Кроме того, с 17 августа 2021 года будет повышен на 8% уровень тарифов на перевозку грузов 1-го и 2-го тарифных классов.

Также, вырастет на почти 51,8% тариф на порожний пробег вагонов из-под грузов 1-го тарифного класса.

Следующий этап повышения тарифов на указанные классы грузов планируется провести с 1 января 2022 года: для грузов 1-го тарифного класса — на 20,4%, 2-го класса — на 6,5%.

Как сообщалось, в начале июля парламентская ВСК сделала вывод, что состояние АО "Укрзализныця" не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи.

Ранее, в мае ВСК Рады считала финплан Укрзализныци на 2021 год "абсолютно никчемным". Председатель комиссии говорит, что запланированные показатели прибылей необоснованны.