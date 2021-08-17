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17 августа 2021, 10:25 4960

Кабмин снизил цену на электроэнергию для населения до конца апреля 2022 года

17 августа 2021, 10:25 4960
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров снизил стоимость электроэнергии для населения до 1,44 грн/кВт-ч при объеме потребления до 250 киловатт с 1 октября 2021 года до 30 апреля 2022 года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Согласно постановлению, для бытовых потребителей с объемом потребления свыше 250 кВт-ч/месяц цена останется на уровне действовавшего до этого тарифа в 1,68 грн/кВт-ч за весь объем потребления.

При наличии двухзонного счетчика население с 23:00 до 7:00 получает скидку в 50%, в остальные часы – действует полная цена, при наличии трехзонного счетчика – 1,5 тарифа с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00, а также 0,4 тарифа в ночное время с 23:00 до 7:00, в остальные часы – фиксированный тариф.

Напомним, что Кабинет министров на заседании 11 августа принял решение снизить тариф на электроэнергию для населения с объемом потребления до 250 кВт-ч до 1,44 грн-кВт-ч с 1 октября 2021 года.

Кабмин тарифы население электричество

 
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