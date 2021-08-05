15:59  05 августа
В еще одной области обнаружили COVID-штамм "Дельта"
12:41  05 августа
Глава полиции Киева Крищенко подал в отставку, - СМИ
08:11  05 августа
Сутки в зоне ООС: оккупанты 8 раз обстреляли наших бойцов
UA | RU
UA | RU
05 августа 2021, 16:16 21

СБУ разоблачила новую коррупционную схему в"Укрзализныце"

05 августа 2021, 16:16 21
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Руководитель подразделения регионального филиала "Укрзализныци" наладил систему "откатов" за победу в тендерах на закупках запчастей к локомотивам

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Свои "услуги" чиновник оценивал в 5-10% "отката" от общей суммы заключенного договора. Для реализации сделки ее участники искусственно завышали стоимость соответствующей продукции", - говорится в сообщении.

Установлено, что деньги предприниматели должны были передавать через посредника на банковскую карточку близкого родственника чиновника.

Сотрудники СБУ задокументировали факт передачи взятки после проведения расчетов по договору на поставку комплектующих на общую сумму свыше 1 млн грн.

Сейчас организатору сделки и посреднику сообщено о подозрении.

Ранее сообщалось, что на "Укрзализныце" разоблачили масштабную схему: 200 млн отдали за некачественные материалы.

Укрзализныця деньги мошенники коррупция ремонт

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?
Все публикации »
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram