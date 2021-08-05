СБУ разоблачила новую коррупционную схему в"Укрзализныце"

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Руководитель подразделения регионального филиала "Укрзализныци" наладил систему "откатов" за победу в тендерах на закупках запчастей к локомотивам

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Свои "услуги" чиновник оценивал в 5-10% "отката" от общей суммы заключенного договора. Для реализации сделки ее участники искусственно завышали стоимость соответствующей продукции", - говорится в сообщении.

Установлено, что деньги предприниматели должны были передавать через посредника на банковскую карточку близкого родственника чиновника.

Сотрудники СБУ задокументировали факт передачи взятки после проведения расчетов по договору на поставку комплектующих на общую сумму свыше 1 млн грн.

Сейчас организатору сделки и посреднику сообщено о подозрении.

Ранее сообщалось, что на "Укрзализныце" разоблачили масштабную схему: 200 млн отдали за некачественные материалы.