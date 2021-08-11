Кабмин назначил бывшего топ-менеджера Ахметова новым и. о. главы "Укрзализныци"

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Кабинет Министров назначил и. о. главы "Укрзализныци" бывшего топменеджера СКМ Рината Ахметова Александра Камышина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм нардепа Алексея Гончаренко.

Соответственно утратило силу распоряжение о назначении и. о. главы железнодорожного монополиста Ивана Юрика.

Кроме этого правительство согласовало увольнение Айти Тымчук с должности главы Харьковской облгосадминистрации

Александр Камышин является советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.

С января 2020 года он занимает должность управляющего партнера инвесткомпании Fortior Capital. До этого, в 2012-2019 годах, он был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова.