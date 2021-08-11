Кабмин назначил бывшего топ-менеджера Ахметова новым и. о. главы "Укрзализныци"
Кабинет Министров назначил и. о. главы "Укрзализныци" бывшего топменеджера СКМ Рината Ахметова Александра Камышина
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм нардепа Алексея Гончаренко.
Соответственно утратило силу распоряжение о назначении и. о. главы железнодорожного монополиста Ивана Юрика.
Кроме этого правительство согласовало увольнение Айти Тымчук с должности главы Харьковской облгосадминистрации
Александр Камышин является советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.
С января 2020 года он занимает должность управляющего партнера инвесткомпании Fortior Capital. До этого, в 2012-2019 годах, он был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова.
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