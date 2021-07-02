Состояние АО "Укрзализныця" не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи, - парламентская ВСК

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Об этом рассказала председатель ВСК, народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина по результатам заседания комиссии, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Состояние, в котором сейчас оказалась УЗ, уже не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи. В последние годы железная дорога не способна перевозить всех желающих путешествовать по железной дороге пассажиров. Не способна она перевезти и все грузы, транспортировка которых нужна для экономики и обороноспособности государства. Если сейчас в работу не включится вся вертикаль власти, которая несет ответственность за работу государственного стратегического предприятия - последствия будут катастрофическими, - заявила Гришина.

По ее словам, пассажирские перевозки УЗ постоянно сокращаются, а это значит, что теряется мобильность населения. Сейчас даже нет возможности вернуть объемы перевозок до уровня 2019 года. Прогнозы экспертов ВСК на этот год также печальные - пассажироперевозки будут не более 65% от уровня 2019 г.

Кроме того, за последние 5 лет падают даже пригородные перевозки - более чем на 52%. Сокращаются и грузоперевозки, а это свидетельствует о другой проблеме - увеличивается количество грузовых перевозок автотранспортом.

Если говорить о конкуренции с дорогами, в 2019-2020 годах грузооборот на УЗ и на дорогах почти сравнялся. Такого никогда не было. На дорогах был потерян весовой контроль и аграрный бизнес перешел на дороги - там, где дешевле. И параллельно УЗ не справлялась, увеличивались сроки доставки грузов и с точки зрения услуги она стала менее конкурентоспособной, - сказал присутствовавший на заседании министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Еще одна проблема нацперевозчика - низкие зарплаты и сокращение работников.

В отрасли является нормой зарплаты в 5-6 тысяч гривен, квалифицированные работники массово уходят из УЗ. Такие действия правления УЗ и наблюдательного совета привели к увольнению 169 тыс. (55%) преимущественно квалифицированных работников - в частности тех профессий, которые обеспечивают перевозочный процесс, - отметила председатель ВСК.

В критическом состоянии находится также инфраструктура и подвижной состав. Как показывает анализ ВСК, начиная с 2016 г. АО "Укрзализныця" финансирует ремонт переданных ему основных фондов почти втрое меньше нормативной потребности, искусственно сокращает операционные расходы.

Таким образом, правление и наблюдательный совет, Мининфраструктуры ежегодно подают на утверждение правительства заниженные на 63% плановые расходы на ремонт основных фондов, чем системно и сознательно уничтожают эксплуатационные возможности инфраструктуры.

Таким образом, путем обмана системная многолетняя деградация и упадок стратегической для государства отрасли выдавались за благополучие и развитие, - заключает Юлия Гришина.

В ВСК констатируют, что все реформы в УЗ сведены к размножению ненужных департаментов и филиалов, раздуванию управленческого штата и смене вывесок. Программа реформирования железнодорожной отрасли полностью провалена и это срочно нужно исправлять, заявили в комиссии.

Как сообщалось, 23 июня разоблачена новая коррупционная сделка в Укрзализныце: убытки бюджета до 1 млн грн ежемесячно. Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм в "Укрзализныце", который действовал почти полгода и был организован руководителем производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью".

Ранее, 22 июня на "Укрзализныце" разоблачили масштабную схему: 200 млн отдали за некачественные материалы.

17 мая ВСК Рады заявила, что считает финплан Укрзализныци на 2021 год "абсолютно никчемным". Председатель комиссии говорит, что запланированные показатели прибылей необоснованны.