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17 августа 2021, 16:53 5

Ляшко поручил продлить график работы пунктов прививок и центров вакцинации от COVID-19

17 августа 2021, 16:53 5
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Фото из открытых источников
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко поручил руководителям местных госадминистраций продолжить график работы центров вакцинации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующее распоряжение главы министерства

Согласно распоряжению руководители областных и Киевской городской государственной администрации должны обеспечить:

просмотр и продолжение графиков работы центров вакцинации людей от коронавируса и пунктов прививок,

недопущение закрытия центров вакцинации на выходные,

постоянное информирование о местах размещения, графике работы и любых изменениях в работе центров вакцинации.

Напомним, что 23 и 24 августа в столице не будут работать центры вакцинации

вакцина COVID-19 вакцинация

 
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