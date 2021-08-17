Ляшко поручил продлить график работы пунктов прививок и центров вакцинации от COVID-19

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующее распоряжение главы министерства

Согласно распоряжению руководители областных и Киевской городской государственной администрации должны обеспечить:

просмотр и продолжение графиков работы центров вакцинации людей от коронавируса и пунктов прививок,

недопущение закрытия центров вакцинации на выходные,

постоянное информирование о местах размещения, графике работы и любых изменениях в работе центров вакцинации.

Напомним, что 23 и 24 августа в столице не будут работать центры вакцинации