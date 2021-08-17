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17 августа 2021, 18:53 29

Ляшко издал распоряжение о дневной норме прививок от COVID-19

17 августа 2021, 18:53 29
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Фото из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения установили суточную норму вакцинации населения от COVID-19 в Украине. Министр здравоохранения Виктор Ляшко издал соответствующее распоряжение для руководителей работ по ликвидации вспышки COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на текст распоряжения на сайте Минздрава.

В тексте отмечается, что руководители работ по ликвидации последствий вспышки коронавируса обязаны формировать еженедельные планы по вакцинации населения от коронавируса.

Таким образом, минимальное количество сделанных прививок в день должно быть:

50 и более — для пункта прививки;

50 и более — для одного центра вакцинации;

100 и более — для одной мобильной бригады.

В распоряжении также отмечается, что руководители работ должны ежедневно мониторить выполнение этих показателей и информировать Министерство здравоохранения о достижениях еженедельных планов по охвату вакцинацией.

Как сообщалось, Ляшко сообщил о "подарке" для тех, кто вакцинируется на этой неделе. Те, кто получит прививку от коронавируса на этой неделе, начиная со среды, 18 августа, получат бесплатные билеты на концерт ко Дню Независимости.

Минздрав Виктор Ляшко вакцинация пандемия COVID-19

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