Ляшко издал распоряжение о дневной норме прививок от COVID-19
В Министерстве здравоохранения установили суточную норму вакцинации населения от COVID-19 в Украине. Министр здравоохранения Виктор Ляшко издал соответствующее распоряжение для руководителей работ по ликвидации вспышки COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на текст распоряжения на сайте Минздрава.
В тексте отмечается, что руководители работ по ликвидации последствий вспышки коронавируса обязаны формировать еженедельные планы по вакцинации населения от коронавируса.
Таким образом, минимальное количество сделанных прививок в день должно быть:
50 и более — для пункта прививки;
50 и более — для одного центра вакцинации;
100 и более — для одной мобильной бригады.
В распоряжении также отмечается, что руководители работ должны ежедневно мониторить выполнение этих показателей и информировать Министерство здравоохранения о достижениях еженедельных планов по охвату вакцинацией.
Как сообщалось, Ляшко сообщил о "подарке" для тех, кто вакцинируется на этой неделе. Те, кто получит прививку от коронавируса на этой неделе, начиная со среды, 18 августа, получат бесплатные билеты на концерт ко Дню Независимости.