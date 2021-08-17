Ляшко издал распоряжение о дневной норме прививок от COVID-19

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В Министерстве здравоохранения установили суточную норму вакцинации населения от COVID-19 в Украине. Министр здравоохранения Виктор Ляшко издал соответствующее распоряжение для руководителей работ по ликвидации вспышки COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на текст распоряжения на сайте Минздрава.

В тексте отмечается, что руководители работ по ликвидации последствий вспышки коронавируса обязаны формировать еженедельные планы по вакцинации населения от коронавируса.

Таким образом, минимальное количество сделанных прививок в день должно быть:

50 и более — для пункта прививки;

50 и более — для одного центра вакцинации;

100 и более — для одной мобильной бригады.

В распоряжении также отмечается, что руководители работ должны ежедневно мониторить выполнение этих показателей и информировать Министерство здравоохранения о достижениях еженедельных планов по охвату вакцинацией.

Как сообщалось, Ляшко сообщил о "подарке" для тех, кто вакцинируется на этой неделе. Те, кто получит прививку от коронавируса на этой неделе, начиная со среды, 18 августа, получат бесплатные билеты на концерт ко Дню Независимости.