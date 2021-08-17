Ляшко сообщил о "подарке" для тех, кто вакцинируется на этой неделе
Те, кто получит прививку от коронавируса на этой неделе, начиная со среды, 18 августа, получат бесплатные билеты на концерт ко Дню Независимости
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".
Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации, пунктах прививки со среды, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, приуроченный ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский", - отметил министр.
Напомним, Минздрав прогнозирует обострение заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине в октябре-ноябре.
Ранее сообщалось, что в Минздраве рассчитывают до конца года прививать половину украинцев от COVID-19.
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