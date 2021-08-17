На курортах Украины температура снижается, идет дождь, но море теплое

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На юге Украины после жаркой среды придет грозовой четверг, дневная температура воздуха снизится с 30 °С до 24 °С

Об этом сообщает Sinoptik.ua, передает RegioNews.

Стремительно приближается осень и погода на этой неделе дает четкий знак, что жара скоро закончится. На юге Украины после жаркой среды придет грозовой четверг, дневная температура воздуха снизится с 30 °С до 24 °С. Четверг краткосрочным похолоданием напомнит, что не существует ничего постоянного, особенно в атмосфере. По прогнозу Sinoptik.ua после 19 августа жара на юге страны продолжится, но уже более мягкая, характерная для августа.

С 20 августа на морских курортах установится теплая облачная погода, +26...+ 29 °С.

На погоду в Крыму в ближайшие трое суток все еще будет влиять атмосферный фронтальный раздел. На полуострове ожидается днем сдержанная температура, местами дождливо.

Холоднее всего будет на курортах Карпат. Циклон Luciano продолжит влияние на погоду в регионе.

Курорты Черного моря

В Яблочный Спас, 19 августа, вместе с ветрами северных направлений на черноморские курорты будут заходить грозовые облака, местами пройдут ливни, снизится температура. Черное море прогреется возле Одессы до + 22.

В Скадовске 18-22 августа температура воздуха днем + 26...+27 °С. 19 августа ожидается усиление ветра северных направлений до 7 м/сек. В выходные вероятны облачность, незначительное повышение давления.

В Затоке 18 августа воздух будет горячим, до +30 °С. На следующий день температура снизится до +24 °С, пройдут грозы с сильным ливнем. В пятницу и выходные ожидаются + 27...+28 °С, легкая облачность, умеренный ветер переменных направлений.

Курорты Азовского моря

В период с 18 по 22 августа температура воздуха ночью на курортах Азовского моря +20...+23 °С, конечно, не тропические ночи, но еще и не осенние. Днем солнце прогреет воздух до + 28 °С. В четверг и пятницу местами будет дождливо. Азовское море прогреется у Бердянска до + 24 °С, на Арабатской стрелке до +27 °С.

В Геническе с 18 по 22 августа облачно с прояснениями, температура воздуха днем составит +28...+30 °С. На Яблочный Спас будет лить дождь.

Кирилловка может похвастаться стабильной температурой воздуха, днем до выходных включительно будет +27...+ 28 °С, ночью +19...+23 °С. В четверг - дожди и грозы, усиление северо-западного ветра до 6 м/сек.

Курорты Карпат

В Карпатах с 18 августа установится сдержанная облачная погода. Циклон прогнал остатки летней жары и принес с собой прохладный влажный воздух. В выходные снова местами будут идти дожди.

В высокогорье Карпат ночью холодно + 8...+ 12 °С, днем +15...+17 °С, только в субботу столбик термометра будет показывать макисмальную на этой неделе температуру +19 °С.

В Закарпатье днем до + 25 °С, ночью +12...+17 °С. Есть небольшая вероятность дождя в выходные.

В Трускавце всю неделю облачно, в выходные дождливо. Атмосферное давление 730 мм рт.ст.

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