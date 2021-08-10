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10 августа 2021, 13:12 59

На Волыни из-за удара молнии горели три здания

10 августа 2021, 13:12 59
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На Волыни в Ковельском районе спасатели ликвидировали три пожара в жилом секторе из-за попадания в здания разряда молний

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Волынской области.

Утром в 6:27 в селе Заполья Любомльской МГ через разряд молнии загорелась кровля кирпичного жилого дома", - говорится в сообщении.

В то же время в селе главное молния нанесла ущерб и жителям трехквартирного деревянного жилого дома. Так, в 6: 33 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который ликвидировали работники местной пожарной охраны этого же села.

Также молния попала в кирпичную хозяйственную постройку в селе Видуты Луковской СГ.

Напомним, недавно на Волыни из-за удара молнии горели два здания.

пожар Волынь спасатели ГСЧС молния

 
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