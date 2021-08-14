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14 августа 2021, 16:41 153

Украинцев предупредили о пожарной опасности: стихия угрожает половине областей

14 августа 2021, 16:41 153
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Фото: из открытых источников
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На 15 августа в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он коснется половины областей

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В частности, пожарная опасность объявлена в северных, центральных и восточных областях. Среди них: Житомирская, Ровенская, Винницкая, Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская и Луганская области.

Отмечается, что чрезвычайная пожарная опасность - это угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.

Ранее сообщалось, что на Луганщине началась новая волна пожаров - на этот раз горели поля под Лисичанском.

погода пожар Синоптики область Украина

 
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