Украинцев предупредили о пожарной опасности: стихия угрожает половине областей
На 15 августа в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он коснется половины областей
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.
В частности, пожарная опасность объявлена в северных, центральных и восточных областях. Среди них: Житомирская, Ровенская, Винницкая, Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская и Луганская области.
Отмечается, что чрезвычайная пожарная опасность - это угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.
Ранее сообщалось, что на Луганщине началась новая волна пожаров - на этот раз горели поля под Лисичанском.
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