В Запорожье пенсионера подозревают в развращении ребенка

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В Запорожье задержали 67-летнего мужчину по подозрению в растлении малолетнего ребенка

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

По данным следствия, 67-летний мужчина под предлогом обучения боевыми искусствами пригласил к себе домой 11-летнего мальчика, где совершил в отношении него распутные действия.

Правоохранителями задержан мужчина в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Напомним, на Хмельнитчине мужчина на 10 лет сядет в тюрьму за изнасилование мальчика.