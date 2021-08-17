В Запорожье пенсионера подозревают в развращении ребенка
В Запорожье задержали 67-летнего мужчину по подозрению в растлении малолетнего ребенка
Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
По данным следствия, 67-летний мужчина под предлогом обучения боевыми искусствами пригласил к себе домой 11-летнего мальчика, где совершил в отношении него распутные действия.
Правоохранителями задержан мужчина в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас подозреваемый находится под стражей.
Напомним, на Хмельнитчине мужчина на 10 лет сядет в тюрьму за изнасилование мальчика.
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