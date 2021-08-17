На Прикарпатье госпитализировали трех детей: отравились во время свадьбы

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В селе Поляница Ивано-Франковской области из-за острого отравления во время празднования свадьбы госпитализировали 11 человек, среди них трое детей

Как передает RegioNews, об этом сообщают в ГСЧС Украины.

"16 августа в ГСЧС поступила информация, что в период с 13 по 16 августа в Яремчанской центральной городской больнице и Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 11 человек, из них 3 детей (2004 - 2010 г.р.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все они присутствовали на праздновании свадьбы, которая состоялась 11 августа.

В ГСЧС сообщили, что проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее на Прикарпатье в спортивном лагере отравились 17 человек, из них - 16 дети. Полицейские уже начали уголовное производство о нарушении санитарных правил и норм в заведении.