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17 августа 2021, 09:24 355

На Прикарпатье госпитализировали трех детей: отравились во время свадьбы

17 августа 2021, 09:24 355
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Фото: из открытых источников
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В селе Поляница Ивано-Франковской области из-за острого отравления во время празднования свадьбы госпитализировали 11 человек, среди них трое детей

Как передает RegioNews, об этом сообщают в ГСЧС Украины.

"16 августа в ГСЧС поступила информация, что в период с 13 по 16 августа в Яремчанской центральной городской больнице и Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 11 человек, из них 3 детей (2004 - 2010 г.р.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все они присутствовали на праздновании свадьбы, которая состоялась 11 августа.

В ГСЧС сообщили, что проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее на Прикарпатье в спортивном лагере отравились 17 человек, из них - 16 дети. Полицейские уже начали уголовное производство о нарушении санитарных правил и норм в заведении.

госпитализация отравление дети праздник Ивано-Франковская область

 
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