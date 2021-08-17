В Киеве раскрыли масштабную схему продажи младенцев за $70 тысяч

Фото: СБУ

В одной из специализированных клиник Киева правоохранители разоблачили схему продажи младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко в Facebook.

Факт незаконной торговли новорожденными, замаскированный под суррогатное материнство, оперативники и следователи документировали более чем два года.

По данным следователей, организовал схему руководитель клиники.

Для того чтобы получить ребенка, "заказчик" должен был оплатить около 70 тысяч долларов и заключить фиктивный брак с украинкой. А уже потом псевдо супруги заказывали услугу суррогатного материнства. В дальнейшем от детей "матери" отказывались и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии.

Правоохранители изъяли трех новорожденных и передали их соцслужбам. Но еще по меньшей мере 13 детей были проданы и вывезены из Украины.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную группу, которая наладила схему "снабжения" иностранцам младенцев вроде бы в рамках программы суррогатного материнства.