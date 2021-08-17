В Киеве раскрыли масштабную схему продажи младенцев за $70 тысяч
В одной из специализированных клиник Киева правоохранители разоблачили схему продажи младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко в Facebook.
Факт незаконной торговли новорожденными, замаскированный под суррогатное материнство, оперативники и следователи документировали более чем два года.
По данным следователей, организовал схему руководитель клиники.
Для того чтобы получить ребенка, "заказчик" должен был оплатить около 70 тысяч долларов и заключить фиктивный брак с украинкой. А уже потом псевдо супруги заказывали услугу суррогатного материнства. В дальнейшем от детей "матери" отказывались и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии.
Правоохранители изъяли трех новорожденных и передали их соцслужбам. Но еще по меньшей мере 13 детей были проданы и вывезены из Украины.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную группу, которая наладила схему "снабжения" иностранцам младенцев вроде бы в рамках программы суррогатного материнства.