12:02  17 августа
Разумков пригласил Зеленского на торжественное заседание ВР
10:27  17 августа
В Украине одна область не соответствует "зеленой" зоне карантина
14:25  17 августа
Боевики на Донбассе ранили украинского военного
UA | RU
UA | RU
17 августа 2021, 12:50 18

В Тернополе отец-пьяница морил голодом ребенка с нарушениями слуха

17 августа 2021, 12:50 18
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Тернополе у отца изъяли 11-летнего сына, который проживал в ненадлежащих условиях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Тернопольской области.

Ребенок проживал в ужасных антисанитарных условиях.

"Грязная посуда, одежда и пол, голодный мальчик, а рядом – отец с признаками алкогольного опьянения, который доказывал полицейским, что сын живет в надлежащих условиях и в достатке", – говорится в сообщении.

Батько морив голодом11-річного сина / фото facebook.com/ternopilpolice

Ребенок сообщил правоохранителям, что не ел уже два дня, а утром выпил остатки сладкой воды.

В полиции добавили, что у мальчика есть изъяны слуха: он плохо слышит и говорит.

Полицейские вместе с работниками социальных служб оформили все необходимые документы для немедленного изъятия ребенка из семьи.

"Ребенок обрадовался такому решению, быстро собрали вещи и вместе с патрульными поехали в Тернопольский центр социальной реабилитации детей", – сказано в сообщении.

Ранее мы писали о том, что на Хмельнитчине мужчина на 10 лет сядет в тюрьму за изнасилование мальчика.

Украина криминал полиция Тернополь Тернопольская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Буряк и не его команда. Почему в Запорожье будут досрочные выборы мэра и при чем здесь Зеленский
Гибель Павлова: что это было и какие последствия получат Вилкул, Кривой Рог и ОПЗЖ
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua