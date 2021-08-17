В Тернополе отец-пьяница морил голодом ребенка с нарушениями слуха
В Тернополе у отца изъяли 11-летнего сына, который проживал в ненадлежащих условиях
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Тернопольской области.
Ребенок проживал в ужасных антисанитарных условиях.
"Грязная посуда, одежда и пол, голодный мальчик, а рядом – отец с признаками алкогольного опьянения, который доказывал полицейским, что сын живет в надлежащих условиях и в достатке", – говорится в сообщении.
Ребенок сообщил правоохранителям, что не ел уже два дня, а утром выпил остатки сладкой воды.
В полиции добавили, что у мальчика есть изъяны слуха: он плохо слышит и говорит.
Полицейские вместе с работниками социальных служб оформили все необходимые документы для немедленного изъятия ребенка из семьи.
"Ребенок обрадовался такому решению, быстро собрали вещи и вместе с патрульными поехали в Тернопольский центр социальной реабилитации детей", – сказано в сообщении.
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