В Тернополе отец-пьяница морил голодом ребенка с нарушениями слуха

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В Тернополе у отца изъяли 11-летнего сына, который проживал в ненадлежащих условиях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Тернопольской области.

Ребенок проживал в ужасных антисанитарных условиях.

"Грязная посуда, одежда и пол, голодный мальчик, а рядом – отец с признаками алкогольного опьянения, который доказывал полицейским, что сын живет в надлежащих условиях и в достатке", – говорится в сообщении.

Ребенок сообщил правоохранителям, что не ел уже два дня, а утром выпил остатки сладкой воды.

В полиции добавили, что у мальчика есть изъяны слуха: он плохо слышит и говорит.

Полицейские вместе с работниками социальных служб оформили все необходимые документы для немедленного изъятия ребенка из семьи.

"Ребенок обрадовался такому решению, быстро собрали вещи и вместе с патрульными поехали в Тернопольский центр социальной реабилитации детей", – сказано в сообщении.

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