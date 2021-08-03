Сотрудники НАБУ задержали Чауса в больнице Феофания
Детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, в больнице "Феофания”
Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.
Только что в больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, — говорится в сообщении.
Сообщается, что ему вручено ходатайство о применении меры пресечения, решение по которой должен завтра, 4 августа, принять ВАКС. Заседание назначено на 14:00.
До того момента подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания. Пока это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая тайну следствия, — добавили в НАБУ.
Как сообщалось, сегодня НАБУ заявило о превышении полномочий СБУ и просит доставить экс-суддю в суд. Национальное антикоррупционное бюро обвиняет сотрудников Службы безопасности Украины в укрывательстве экс-судьи Николая Чауса и заявляет о превышении ими полномочий.
Напомним, 8 мая СБУ открыла дело по факту исчезновения скандального экс-судьи Чауса. 3 апреля группа неизвестных лиц похитила его в центре столицы Молдовы.
17 мая скандальный экс-судья Чаус впервые после исчезновения записал видеообращение. Он утверждает, что его похищали, но не сейчас, а в 2016 году.
Также ВАКС назначил заседание по избранию меры пресечения экс-судье Чаусу: известна дата - 4 августа.