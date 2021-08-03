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03 августа 2021, 22:02 13

Сотрудники НАБУ задержали Чауса в больнице Феофания

03 августа 2021, 22:02 13
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Фото НАБУ
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Детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, в больнице "Феофания”

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Только что в больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, — говорится в сообщении.

Сообщается, что ему вручено ходатайство о применении меры пресечения, решение по которой должен завтра, 4 августа, принять ВАКС. Заседание назначено на 14:00.

До того момента подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания. Пока это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая тайну следствия, — добавили в НАБУ.

Как сообщалось, сегодня НАБУ заявило о превышении полномочий СБУ и просит доставить экс-суддю в суд. Национальное антикоррупционное бюро обвиняет сотрудников Службы безопасности Украины в укрывательстве экс-судьи Николая Чауса и заявляет о превышении ими полномочий.

Напомним, 8 мая СБУ открыла дело по факту исчезновения скандального экс-судьи Чауса. 3 апреля группа неизвестных лиц похитила его в центре столицы Молдовы.

17 мая скандальный экс-судья Чаус впервые после исчезновения записал видеообращение. Он утверждает, что его похищали, но не сейчас, а в 2016 году.

Также ВАКС назначил заседание по избранию меры пресечения экс-судье Чаусу: известна дата - 4 августа.

НАБУ СИЗО задержание Феофания судья Чаус

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