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02 августа 2021, 21:41 27

Информацию о встрече Зеленского с Чаусом в Офисе Президента опровергли

02 августа 2021, 21:41 27
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Фото из открытых источников
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Президент Украины не встречался с бывшим судьей Днепровского районного суда Киева Николаем Чаусом, которого подозревают во взяточничестве

Об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Президент Украины не встречался с судьей Чаусом, — написал Никифоров.

Как сообщалось, эксгенпрокурор заявляет, что Зеленский уже дважды встречался с Чаусом.

судья Чаус президент Владимир Зеленский Сергей Никифоров

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