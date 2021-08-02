Информацию о встрече Зеленского с Чаусом в Офисе Президента опровергли
Президент Украины не встречался с бывшим судьей Днепровского районного суда Киева Николаем Чаусом, которого подозревают во взяточничестве
Об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Президент Украины не встречался с судьей Чаусом, — написал Никифоров.
Как сообщалось, эксгенпрокурор заявляет, что Зеленский уже дважды встречался с Чаусом.
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