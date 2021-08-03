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03 августа 2021, 14:00 34

"Чаусогейт": НАБУ заявило о превышении полномочий СБУ и просит доставить экс - судью в суд

03 августа 2021, 14:00 34
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Национальное антикоррупционное бюро обвиняет сотрудников Службы безопасности Украины в укрывательстве экс-судьи Николая Чауса и заявляет о превышении ими полномочий

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-служба бюро.

В бюро напоминают, что бывший судья подозревается во взяточничестве

"УПК Украины предусматривает, что в случае выявления разыскиваемого лица, его должны передать уполномоченному представителю органа досудебного расследования. Зато имеем ситуацию фактического сокрытия подозреваемого сотрудниками СБУ и игнорировании процессуального закона", - отмечается в сообщении.

НАБУ отмечает, что его работники обращались в СБУ и офис генпрокурора с требованием немедленно доставить Чауса в бюро. Однако обращения были проигнорированы

Принятие мер безопасности лица, находящегося в статусе потерпевшего в уголовном производстве, которое расследуется следователями СБУ, никоим образом не может быть основанием для укрытия такого лица от уголовного судопроизводства и неисполнение определения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей"

В бюро призвали СБУ доставить подозреваемого экс - судью уполномоченным детективам и к ВАКС в 14:00 4 августа 2021 года для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 8 мая СБУ возбудила дело по факту исчезновения скандального экс - судьи Чауса. 3 апреля группа неизвестных похитила его в центре столицы Молдовы.

17 мая скандальный екссуддя Чаус впервые после исчезновения записал видеообращение. Он утверждает, что его похищали, но не сейчас, а в 2016 году.

На прошлой неделе судья нашелся в Винницкой области. СБУ привезла его в Киев и игнорирует попытки НАБУ доставить его в суд

судья Чаус СБУ НАБУ ВАКС

 
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