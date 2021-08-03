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03 серпня 2021, 22:02 19

Співробітники НАБУ затримали Чауса в лікарні Феофанія

03 серпня 2021, 22:02 19
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Фото НАБУ
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Детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса, якого підозрюють у хабарництві, у лікарні “Феофанія”

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Щойно у лікарні "Феофанія" детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що йому вручено клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення щодо якого має завтра, 4 серпня, ухвалити ВАКС. Засідання призначено на 14:00.

До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на таємницю слідства, — додали в НАБУ.

Як повідомлялося, сьогодні НАБУ заявило про перевищення повноважень СБУ та просить доставити екссуддю до суду. Національне антикорупційне бюро звинувачує співробітників Служби безпеки України у переховуванні екссудді Миколи Чауса та заявляє про перевищення ними повноважень.

Нагадаємо, 8 травня СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екссудді Чауса. 3 квітня група невідомих осіб викрала його в центрі столиці Молдови.

17 травня скандальний екссуддя Чаус вперше після зникнення записав відеозвернення. Він стверджує, що його викрадали, але не зараз, а в 2016 році.

Також ВАКС призначив засідання з обрання запобіжного заходу екссудді Чаусу: відома дата - 4 серпня.

НАБУ СІЗО затримання Феофанія суддя Чаус

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