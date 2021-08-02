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02 августа 2021, 09:11 334

Непогода в Украине: обесточено более 500 населенных пунктов в семи областях

02 августа 2021, 09:11 334
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Фото: из открытых источников
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В Украине из-за осложнения погодных условий без электроснабжения остались 529 населенных пунктов в 7 областях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По состоянию на 7:00 2 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 529 населенных пунктов в 7 областях", - говорится в сообщении.

В частности, без света остаются 298 населенных пунктов на Львовщине, 90 в Закарпатской области, 57 - в Ивано-Франковской, 44 - в Тернопольской, 16 - в Черновицкой, 14 - в Черниговской и 10 - в Житомирской областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Стрыйском парке Львова ураган вызвал падение дерева. Молодые парень и девушка, которые в этот момент находившиеся под деревом погибли от многочисленных травм.

ГСЧС непогода электричество ремонт область

 
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